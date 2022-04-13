Названа альтернатива отдыху на Черном море

"Я не говорю о том, что пляжный Дагестан станет равноценной заменой курортам Краснодарского края, а вот часть турпотока в Крым Дагестан вполне может оттянуть на себя. Значительного перераспределения пока нет, но количество заявок на летний Дагестан действительно увеличивается. Полагаю, что рост на дагестанском направлении по итогам летнего сезона составит 40%" – добавил эксперт.