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2 часа назад

Названа альтернатива отдыху на Черном море

Мария Каткова

Ассоциация туроператоров России (АТОР) назвала альтернативное направление, которое подойдет тем, кто не хочет тратиться на отдых на Черном море. Об этом сообщается на сайте АТОР.

Названа альтернатива отдыху на Черном море
Фото: PixabayPixabay

Заменой после закрытия аэропорта Симферополя, а также из-за высоких цен на отдых в Краснодарском крае может стать Дагестан и отдых на Каспийском море. В этом году в регион полетят чартеры, а рост турпотока прогнозируют в 40%.

"Дагестан имеет все шансы укрепить свои туристические позиции", – заявил вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) и генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

Туроператоры называют Дагестан перспективным направлением из-за возможности пляжного отдыха, а также обширной экскурсионной программы.

"Я не говорю о том, что пляжный Дагестан станет равноценной заменой курортам Краснодарского края, а вот часть турпотока в Крым Дагестан вполне может оттянуть на себя. Значительного перераспределения пока нет, но количество заявок на летний Дагестан действительно увеличивается. Полагаю, что рост на дагестанском направлении по итогам летнего сезона составит 40%" – добавил эксперт.

Туроператоры рассказали, что клиенты бронируют и экскурсионную, и пляжную программу. Недельный отдых в регионе обойдется от 49 тысяч рублей в четырехзвездочном отеле с завтраком.

Ранее сообщалось, что названы выгодные сроки для покупки путевок на лето.

Новости путешествий,Алексан Мкртчян,Ассоциация туроператоров России,
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