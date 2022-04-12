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2 часа назад

Раскрыт способ покупки билетов за границу в обход ограничениям Visa и Mastercard

Lenta.ru

Турагент компании Friends Travel Дмитрий Денгольц раскрыл отечественным путешественникам способ покупки авиабилетов за границу в обход ограничениям в работе платежных систем Visa и Mastercard на территории России. Предложения эксперта публикует портал Е1.

Раскрыт способ покупки билетов за границу в обход ограничениям Visa и Mastercard
Фото: Pickawood / UnsplashPickawood / Unsplash

Так, специалист рассказал, что из-за введенных в отношении России западных санкций у соотечественников возникли проблемы с покупкой проездных документов у зарубежных авиакомпаний. По его словам, запрет на оплату российскими картами можно обойти с помощью отечественных агрегаторов для покупки билетов. Например, Aviasales, OneTwoTrip и Momondo.

«Если пользователь покупает билеты через Aviasales, он сможет оплатить их российскими картами. Список партнеров (тревел-агентств и авиакомпаний) видно, когда вы покупаете конкретный билет, туда попадают все релевантные для пользователей партнеры, которые принимают оплату российскими картами», — отметил Денгольц.

Кроме того, приобрести проездные документы можно у турагентств, поскольку они приобретают билеты напрямую у авиакомпании. «Сейчас у некоторых турфирм появилась новая сфера работы. Турист приходит в агентство, приносит наличные, турагент относит деньги в кассу, а туроператор получает их и уже своим способом оплачивает сами билеты», — уточнил он.

Ранее в апреле эксперты туристической отрасли раскрыли россиянам оптимальную стоимость зарубежных туров, целью которых является оформление банковских карт платежных систем Visa и Mastercard. Так, туроператор BSI Group предлагает приобрести трехдневную путевку в Узбекистан для одного туриста за 17 тысяч рублей без учета дороги.

Новости путешествий,Visa,
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