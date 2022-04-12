Россиянин поселился в аэропорту в знак протеста

Мужчина из Сыктывкара поселился в аэропорту. Он отказывается покидать здание в знак протеста из-за невозвращенных вещей, сообщает издание «БНК».

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Виктор Кейхель не покидает здание сыктывкарского аэропорта более года. Руководство аэровокзала опровергает утверждение россиянина о том, что ему якобы не вернули оставленные без присмотра в 2017 году вещи. Отмечается, что мужчина является жителем Республики Коми и имеет постоянную регистрацию в селе Часово Сыктывдинского района, где он ранее проживал в полученной в наследство от матери квартире. Администрация приглашала к Кейхелю сотрудников общественных организаций для выяснения причин нежелания покидать аэропорт и оказания помощи. Ему предложили переехать обратно в собственное жилье или пансионат, однако мужчина отказался.

На Кейхеля неоднократно жаловались пассажиры, отмечая его неопрятный вид. Руководство аэропорта неоднократно просило транспортную полицию принять меры — в результате мужчину штрафовали и направляли на обследование в психиатрическую больницу. Ранее протестующий несколько раз привлекался к уголовной и административной ответственности, однако законных оснований ограничить его нахождение в здании аэропорта нет — к такому выводу пришла транспортная прокуратура после проверки. Кейхель является инвалидом, поэтому администрация воздерживается от привлечения правоохранительных органов.