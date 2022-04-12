Вакансия мечты для путешественников с зарплатой в 500 тысяч рублей

Британский сервис для бронирования отелей Hoo объявил о поиске сотрудника, который будет тестировать подушки в гостиницах. О появлении новой работы мечты сообщает сообщает Express.

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Как указано в описании вакансии, успешно прошедший отбор кандидат должен будет провести по два дня в 52 отелях Великобритании и поделиться впечатлениями о каждом из них. В отзыве необходимо прокомментировать размер, мягкость подушек и их удобство, к тому же составить собственный «подушечный» рейтинг гостиниц.

За каждую заметку сотрудник получит по 100 фунтов стерлингов (10,2 тысячи рублей). Таким образом, за три с половиной месяца путешественнику удастся заработать 5,2 тысячи фунтов стерлингов (более 500 тысяч рублей).

Отбирать кандидатов будут по итогам тестового задания, в котором соискатели должны написать отзыв о собственной подушке на 150 слов. Отравить его необходимо до 29 апреля.