Президент РФ призвал удвоить кешбек для тех туристов, которые планируют отправиться на Дальний Восток. Соответствующее поручение он озвучил правительству, об этом сообщает информационное агентство Интерфакс .

В ходе сегодняшней встречи на космодроме Восточный, Владимир Путин заявил, что планируется развитие туризма на Дальний Восток, в рамках этого он и поручил правительству удвоить кешбек для приезжающих туда гостей. Он подчеркнул, что одной из задач в вопросах развития внутреннего туризма, является создание таких условий, которые позволяли бы сделать это направление более приемлемым по цене.