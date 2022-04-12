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7 часов назад

Кешбек для туристов, отправляющихся на Дальний Восток, будет удвоен

Мира Маркина

Президент РФ призвал удвоить кешбек для тех туристов, которые планируют отправиться на Дальний Восток. Соответствующее поручение он озвучил правительству, об этом сообщает информационное агентство Интерфакс.

В ходе сегодняшней встречи на космодроме Восточный, Владимир Путин заявил, что планируется развитие туризма на Дальний Восток, в рамках этого он и поручил правительству удвоить кешбек для приезжающих туда гостей. Он подчеркнул, что одной из задач в вопросах развития внутреннего туризма, является создание таких условий, которые позволяли бы сделать это направление более приемлемым по цене.

"Будем создавать условия, чтобы дешевле можно было приезжать на Дальний Восток", - приводит слова президента информационное агентство.

Напомним, ранее мы сообщали, что правительство продлило программу туристического кешбэка - теперь она продлится до 15 апреля.

Новости путешествий,Видео,Владимир Путин,
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