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7 часов назад

Россиянам облегчили процесс въезда в Египет

Lenta.ru

В Египте запустили электронную платформу для предполетной регистрации пассажиров. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Россиянам облегчили процесс въезда в Египет
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, новый портал облегчит процесс въезда в страну и ускорит прохождение санитарного контроля на границе. Не менее чем за два дня до начала поездки туристы могут пройти регистрацию и заполнить декларацию здоровья, добавив сведения о вакцинации или тестировании на коронавирус.

После заполнения всех полей на почту приходит QR-код, который необходимо показать перед посадкой в самолет, а также по прибытии в аэропорт.

В АТОР напомнили, что въехать в Египте также можно старым способом, заполнив бумажную анкету на борту самолета.

Ранее, 9 апреля, египетский национальный авиаперевозчик Egypt Air возобновил прямые рейсы из Москвы в Каир. Полеты выполняются на воздушных судах Boeing 737-800, время в пути составляет 5,5 часа. Цена авиабилетов в одну сторону стартует от 447 долларов (36,9 тысячи рублей) на одного человека.

Новости путешествий,Boeing,Ассоциация туроператоров России,
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