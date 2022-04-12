Россиянам облегчили процесс въезда в Египет

В Египте запустили электронную платформу для предполетной регистрации пассажиров. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Так, новый портал облегчит процесс въезда в страну и ускорит прохождение санитарного контроля на границе. Не менее чем за два дня до начала поездки туристы могут пройти регистрацию и заполнить декларацию здоровья, добавив сведения о вакцинации или тестировании на коронавирус.

После заполнения всех полей на почту приходит QR-код, который необходимо показать перед посадкой в самолет, а также по прибытии в аэропорт.

В АТОР напомнили, что въехать в Египте также можно старым способом, заполнив бумажную анкету на борту самолета.