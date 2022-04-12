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28 минут назад

Раскрыты самые популярные среди россиян города для поездок весной

Lenta.ru

Аналитики сервиса «Работа.ру» раскрыли самые популярные среди отечественных туристов города России для путешествий весной на выходные. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование онлайн-платформы.

Раскрыты популярные города для поездок весной
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Согласно полученным данным, 63 процента соотечественников хотели бы отдохнуть на побережье Сочи. Вторым по востребованности городом оказался Санкт-Петербург — 56 процентов респондентов назвали его лучшим местом для двухдневной поездки весной, а еще 45 процентов опрошенных выбрали бы для досуга Калининград.

Кроме того, 39 процентов российских путешественников признались, что мечтали бы отправиться на выходные в Москву, 27 процентов — в Казань, еще 23 процента — в Екатеринбург. При этом каждый седьмой россиянин (14 процентов) выбрал бы Владивосток, а каждый девятый (11 процентов) — Новосибирск.

Ранее сообщалось, что отечественный авиаперевозчик Nordwind запустил распродажу авиабилетов по стране со скидкой до 15 процентов. Акция продлится с 11 по 24 апреля и будет распространяться на перелеты из Москвы в Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды, МахачкалуАстраханьВладикавказ и Омск.

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