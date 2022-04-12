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1 час назад

Названы три главных тренда летних отпусков в России

Lenta.ru

Заместитель главы Ростуризма Елена Лысенкова перечислила три главных тренда летних отпусков в России. Среди них — пляжи, красивые деревни, а также активный отдых на природе, передает KP.RU.

Названы три главных тренда летних отпусков в России
Фото: АГН «Москва»АГН «Москва»

По мнению специалиста, наибольшей популярностью в летний период будут пользоваться теплые пляжные направления. Путешественники выбирают для отпуска побережья Черного моря, Балтики и Каспия. Также востребован будет отдых у рек и озер.

Еще одним новым трендом лета 2022 года названы культурно-познавательные маршруты в города и уникальные деревни России. Отмечается, что продолжительному отдыху соотечественники предпочитают короткие поездки на три-четыре дня. Замыкают тройку лидеров экологические и активные маршруты. По словам замглавы Ростуризма, спрос на подобные поездки по сравнению с допандемийными годами вырос в два раза.

Ранее эксперты туриндустрии назвали главные тренды в путешествиях в 2022 году. Прежде всего поменялась география поездок россиян. Если раньше наблюдался спрос на бронирование отелей в Ялте, Сочи и Алуште, то в настоящее время туристы стали чаще интересоваться проживанием в УфеВолгоградеКалининградеМоскве и Воронеже.

Новости путешествий,Елена Лысенкова,Ростуризм,
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