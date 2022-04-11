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3 часа назад

Названы два главных региона для отдыха россиян летом

Lenta.ru

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал, что 90 процентов бронирований летних туров приходятся на курорты Черноморского побережья. Об этом он сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

Названы два главных региона для отдыха россиян летом
Фото: Алексей Мальгавко / КоммерсантъАлексей Мальгавко / Коммерсантъ

Так, по его словам, в основном россияне выбирают для отдыха два региона — Краснодарский край и Крым, но также активно раскупают и туры по другим внутренним направлениям. При этом добираться на курорты отечественные путешественники предпочитают главным образом на самолетах и поездах.

Эксперт также отметил, что конкурентоспособными цены на внутреннем рынке делает программа туристического кешбэка. Он назвал инициативу Ростуризма основным катализатором для реализации туров внутри страны.

«Это самая эффективная программа на сегодня»,

— полагает Барзыкин.

Вице-президент Российского союза туриндустрии напомнил, что с 31 марта запустили программу детского кешбэка. Путешественники смогут вернуть 50 процентов стоимости в лагерях отдыха, но не более 20 тысяч рублей. В 2021 году по этой программе отдохнули 420 тысяч детей.

Новости путешествий,Юрий Барзыкин,Ростуризм,Российский союз туриндустрии,
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