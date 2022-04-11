Названы выгодные сроки для покупки путевок на лето

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал, когда выгоднее всего бронировать туры на лето. В беседе с "Лентой.ру" эксперт поделился мнением о том, чем раньше приобрести путевку, тем дешевле она будет стоить.

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По словам Барзыкина, цены на туры по России, по сравнению с путевками в Турцию, взлетели не так сильно:

"На стоимость зарубежных туров влияет курс валюты, поэтому получается дороже".