Названы выгодные сроки для покупки путевок на лето

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал, когда выгоднее всего бронировать туры на лето. В беседе с "Лентой.ру" эксперт поделился мнением о том, чем раньше приобрести путевку, тем дешевле она будет стоить.
По словам Барзыкина, цены на туры по России, по сравнению с путевками в Турцию, взлетели не так сильно:
"На стоимость зарубежных туров влияет курс валюты, поэтому получается дороже".
Он также отметил, что власти планируют запустить полеты на широкофюзеляжных самолетах в Турцию и Египет, а это значит, тариф будет дешеветь. К рейсам по России также было обещано "применять лояльную тарифную политику".