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30 минут назад

Поезд между Мурманском и Севастополем начнет курсировать с 26 мая

ТАССиещё 1

Пассажирские поезда между Мурманском и Севастополем начнут курсировать с 26 мая, сообщил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополь Павел Иено в понедельник в ходе аппаратного совещания правительства.

Поезд между Мурманском и Севастополем начнет курсировать с 26 мая
Фото: ТАССТАСС

Ранее директор компании "Гранд сервис экспресс", управляющей сетью поездов "Таврия", Александр Ганов сообщал, что железнодорожный маршрут из Мурманска в Крым изначально был рассчитан до Симферополя, но с этого года продлен до Севастополя.

"С 26 мая 2022 года один раз в неделю начнет курсировать дополнительный поезд сообщением Севастополь - Мурманск", - сказал он.

Железнодорожное движение по Крымскому мосту было официально открыто в декабре 2019 года. Самый протяженный маршрут поездов дальнего следования "Таврии" компании "Гранд сервис экспресс" - между Омском и Симферополем (4 236 км), всего открыто несколько маршрутов, которые связывают Крым с другими регионами страны. За два года работы поездами "Таврия" (без учета пригородных поездов) по всем маршрутам перевезено свыше 3 млн пассажиров, по Крымскому мосту проследовало свыше 6,5 тыс. поездов дальнего следования "Таврия".

Новости путешествий,Александр Ганов,
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