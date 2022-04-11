Российская авиакомпания запустила распродажу билетов

Российская авиакомпания Nordwind запустила распродажу авиабилетов по стране со скидкой до 15 процентов. Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.

Акция продлится с 11 по 24 апреля и распространяется на перелеты, которые состоятся в период с 11 апреля по 10 июня 2022 года.

Улететь из Москвы в Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды, Махачкалу, Астрахань, Владикавказ, Омск, Оренбург, Орск и Уфу можно со скидкой до 15 процентов.