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2 часа назад

Российская авиакомпания запустила распродажу билетов по стране

Lenta.ru

Российская авиакомпания Nordwind запустила распродажу авиабилетов по стране со скидкой до 15 процентов. Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.

Российская авиакомпания запустила распродажу билетов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Акция продлится с 11 по 24 апреля и распространяется на перелеты, которые состоятся в период с 11 апреля по 10 июня 2022 года.

Улететь из Москвы в Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды, Махачкалу, Астрахань, Владикавказ, Омск, Оренбург, Орск и Уфу можно со скидкой до 15 процентов.

На рейсы из Санкт-Петербурга в Барнаул, Казань, Кемерово, Курган, Магнитогорск, Нижний Новгород, Новокузнецк, Омск, Оренбург, Орск и Томск действует скидка в размере 10 процентов.

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