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3 часа назад

На Камчатке появятся новые отели

Мира Маркина

Два модульных отеля будут построены на Камчатке в этом году, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

На Камчатке появятся новые отели
Фото: Сергей Николаев/unsplash.comСергей Николаев/unsplash.com

Строительство новых отелей стало возможным благодаря федеральной антикризисной программе.

«Отели общей вместимостью порядка 70 мест будут построены в регионе уже в этом году. Один из них будет размещен в поселке Термальном на базе «Снежной долины», другой – в районе Пущинских источников в Мильковском районе. Работа в данном направлении уже ведется», – заявил губернатор Владимир Солодов.

На возведение отелей Камчатка получит более 100 миллионов рублей.

Ранее мы рассказывали о том, куда выгоднее всего отправиться на майские праздники.

Новости путешествий,Владимир Солодов,
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