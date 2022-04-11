На Камчатке появятся новые отели

Два модульных отеля будут построены на Камчатке в этом году, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Строительство новых отелей стало возможным благодаря федеральной антикризисной программе.
«Отели общей вместимостью порядка 70 мест будут построены в регионе уже в этом году. Один из них будет размещен в поселке Термальном на базе «Снежной долины», другой – в районе Пущинских источников в Мильковском районе. Работа в данном направлении уже ведется», – заявил губернатор Владимир Солодов.
На возведение отелей Камчатка получит более 100 миллионов рублей.
Ранее мы рассказывали о том, куда выгоднее всего отправиться на майские праздники.