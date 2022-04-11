На Камчатке появятся новые отели

«Отели общей вместимостью порядка 70 мест будут построены в регионе уже в этом году. Один из них будет размещен в поселке Термальном на базе «Снежной долины», другой – в районе Пущинских источников в Мильковском районе. Работа в данном направлении уже ведется», – заявил губернатор Владимир Солодов.