Россиянин посетил рынок в ОАЭ и назвал его самым скучным

Российский трэвел-блогер Алексей Жирухин посетил популярный рынок Souq al Jubail в Шардже и рассказал о неоправданных ожиданиях. Своим мнением он поделился в личном блоге на «Яндекс.Дзен».

По словам путешественника, он посетил немало восточных рынков, однако «хваленый» Souq al Jubail в ОАЭ оказался самым скучным в жизни. Так, он пожаловался на однообразный товар, отсутствие колорита и возможности торговаться.

Как рассказал мужчина, первые впечатления от рынка были непривычными, так как он больше напоминал европейский торговый центр. Все павильоны были разделены по отделам, а специфических запахов, присущих рынкам, не было вовсе.

«Одинаковая униформа у продавцов, словно это не восточный базар, а обычная "Пятерочка" или "Лента". Ценники на прилавке, даже поторговаться не получится, а обязательный торг являлся отличительной чертой таких мест», — отметил он.