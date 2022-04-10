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37 минут назад

Россиянка купила самый бюджетный тур в Египет и осталась в восторге

Lenta.ru

Россиянка отдохнула в Египте, купив самый бюджетный тур по системе «Фортуна» за 80 тысяч рублей, и осталась в восторге от отпуска. Своими впечатлениями она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Россиянка купила самый бюджетный тур в Египет и осталась в восторге
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В стоимость путевки вошел перелет, трансфер и проживание в гостинице категории «три звезды». «Ожидали, что отель будет очень простой и чисто переночевать. Хотя он даже лучше многих "четверок", в которых мы отдыхали раньше», — удивилась читательница портала.

По ее словам, пляж находился в одном километре от отеля и был очень удобным — отдыхающим бесплатно предоставляли полотенца, мягкие шезлонги и зонтики от солнца. Рядом также находится бухта Наама-Бей, которую путешественница назвала живописной.

Кроме того, туристка отметила «простые, но чистые номера», разнообразное питание и множество магазинов в округе с отличными ценами.

«В отеле есть анимация, один день мы не пошли на пляж и остались в отеле. Аниматоры тут не дают скучать. Занимают туристов всякими активностями целый день, не Цирк дю Солей, но тоже очень весело», — рассказала россиянка.

Ранее Россия возобновила авиасообщение с 52 странами. Правительство сняло ограничения на чартерные рейсы, введенные ранее из-за распространения коронавируса. Перечень стран включает Аргентину, Индию, ЮАР и ряд других государств.

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