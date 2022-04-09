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5 часов назад

В Турции может появиться авиакомпания только для россиян

Мира Маркина

Турецкое издание Sabah сообщает: в стране может появиться новая авиакомпания, которая будет обслуживать клиентов из России. С помощью новой компании правительство рассчитывает привлечь в страну около 1 млн туристов.

В Турции может появиться авиакомпания только для россиян
Фото: unsplash.comunsplash.com

Согласно статье в Sabah, «Министерство культуры и туризма, Министерство транспорта и инфраструктуры и Министерство казначейства и финансов засучили рукава, чтобы преодолеть проблемы», связанные с оттоком туристов. Власти Турции подготовили программу для сохранения потока путешественников. В частности, власти планируют создать авиакомпанию, которая будет доставлять путешественников из России в Анталью.

Также сказано, что будет оказана кредитная поддержка базирующимся в России турецким туроператорам. В первую очередь — Anex, Pegas и Coral, которые привозят туристов из России в Турцию под гарантии rредитно-гарантийного фонда (КГФ). Операторам, попавшим в сложную ситуацию, будет оказана поддержка кредитным пакетом на общую сумму 300 миллионов долларов.

  • В конце Sabah добавили, что «в этом году ожидается увеличение числа российских туристов до 7 млн человек».
  • Дополнительной информации об авиакомпании пока нет: неизвестно, будет ли это новый проект или на базе старых.

Ранее Турция попала в список стран, куда россиянам выгодней всего ехать на майские праздники.

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