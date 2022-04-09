Турция планирует создать авиакомпанию для перевозки россиян

Власти Турции разработали масштабную программу для сохранения российского турпотока на курорты республики. В частности, в стране может быть создана отдельная авиакомпания, которая займется перевозкой туристов из РФ. Об этом сообщает газета Sabah.

Фото: TourDom TourDom

По данным издания, такие меры сейчас прорабатывает Министерство туризма совместно с Минфином Турции. Согласно расчетам, новый перевозчик сможет выйти на рынок уже в ближайшее время и до конца года доставит в Турцию порядка 1 млн россиян. Впрочем пока неизвестно, будет ли авиакомпания образована на базе какой-либо действующей или ее создадут с нуля.

Вторая мера поддержки туротрасли - выделение кредита в размере 300 млн долларов туроператорам ANEX Tour, Pegas Touristik и Coral Travel, которые сейчас испытывают сложности в связи со спецоперацией на Украине и вводом западных санкций. Ожидается, что об открытии кредитной линии для поставщиков турпродукта Минфин объявит уже в начале мая.