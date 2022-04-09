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3 часа назад

Турция планирует создать авиакомпанию для перевозки россиян

TourDom

Власти Турции разработали масштабную программу для сохранения российского турпотока на курорты республики. В частности, в стране может быть создана отдельная авиакомпания, которая займется перевозкой туристов из РФ. Об этом сообщает газета Sabah.

Турция планирует создать авиакомпанию для перевозки россиян
Фото: TourDomTourDom

По данным издания, такие меры сейчас прорабатывает Министерство туризма совместно с Минфином Турции. Согласно расчетам, новый перевозчик сможет выйти на рынок уже в ближайшее время и до конца года доставит в Турцию порядка 1 млн россиян. Впрочем пока неизвестно, будет ли авиакомпания образована на базе какой-либо действующей или ее создадут с нуля.

Вторая мера поддержки туротрасли - выделение кредита в размере 300 млн долларов туроператорам ANEX Tour, Pegas Touristik и Coral Travel, которые сейчас испытывают сложности в связи со спецоперацией на Украине и вводом западных санкций. Ожидается, что об открытии кредитной линии для поставщиков турпродукта Минфин объявит уже в начале мая.

Еще одна мера уже начала реализовываться. Это предоставление туроператорам блоков мест на рейсах Turkish Airlines. Власти ожидают, что с учетом полетной программы Pegasus Airlines и некоторых российских авиакомпаний все вместе перевозчики смогут обеспечить в течение высокого сезона турпоток на уровне 2 млн человек. Всего же, по прогнозам экспертов, в этом году в Турцию прибудет 7 млн российских туристов.

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