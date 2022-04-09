Испания отказалась от планов снять ограничения для непривитых

В начале этой недели испанские официальные лица заявили, что разрешают въезд в страну любому лицу, даже не имеющему вакцины против COVID-19. Единственное условие — нужно иметь отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на антиген.

Это событие было расценено туристической общественностью как «шаг в правильном направлении».

Однако менее чем через 10 часов после первоначального объявления испанские чиновники поменяли свою позицию, заявив, что для непривитых путешественников все еще действуют прежние правила: при въезде в Испанию необходимо предъявить доказательства полной вакцинации или недавнего выздоровления от COVID-19.

Полностью вакцинированными считаются все, кто сделал обе прививки и получил бустерный укол, если с момента последней дозы вакцины прошло более 270 дней.

Все туристы независимо от возраста, прибывающие в Испанию, должны заполнить онлайн-форму медицинского контроля. Это касается и транзитных пассажиров.

Единственный плюс новых правил — «срок годности» прививки. Если сейчас он составляет 270 дней, то ранее он был всего 180 дней. То есть те, кто привился раньше всех, могли ближе к лету оказаться в списке не допущенных до испанских курортов.