Названы страны, в которых россияне смогут отдохнуть в этом году

Российские туроператоры продолжают работать над увеличением туристических программ в зарубежные страны, в которых туристы из РФ смогут отдохнуть в этом году. Об этом со ссылкой на представителей отрасли сообщает РИА Новости.

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Туроператор Fun&Sun предоставляет клиентам возможность отправиться из России в ОАЭ, Турцию, Таиланд, Катар, Египет, на Мальдивы, Сейшелы, Шри-Ланку, а также в Индонезию (остров Бали), Сербию, Армению и Азербайджан. Перелеты будут осуществляться как прямыми рейсами, так и со стыковкой в третьих странах.

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В компании отметили, что с 9 апреля список доступных направлений может расшириться в связи со снятием Россией антиковидных ограничений, действовавших на полеты в 52 страны мира. Касается это и чартерных рейсов.

"Однако этот процесс требует времени и тщательной проработки, так как зависит от ограничений, введенных другими государствами, а также от возможности организовать авиасообщение, прямое или со стыковкой", – пояснили в Fun&Sun.

В пресс-службе компании добавили, что одна из главных проблем сейчас – поиск доступной чартерной перевозки, необходимой для удовлетворения потребностей рынка на наиболее массовых направлениях, например в Турцию и Египет.

"Проблема уже решается, в частности "Интурист" уже запустил чартерную цепочку в Анталью из Минеральных Вод на крыльях авиакомпании "Азимут". Ведется восстановление собственной полетной программы и из других регионов вылета", – рассказал туроператор.

Кроме того, в Fun&Sun порекомендовали россиянам, планирующим отправиться в зарубежную поездку, выбирать пакеты с максимальным набором услуг и типом питания "все включено", поскольку оплата дополнительных услуг может быть затруднена или полностью недоступна.

В свою очередь, в Anex Tour сообщили, что с 29 апреля из Москвы, Екатеринбурга, Казани и Санкт-Петербурга стартуют полеты в Турцию на гарантированных блоках мест на рейсах авиакомпании Turkish Airlines. Перевозки будут осуществляться по трем направлениям: Анталья, Бодрум и Даламан.

В компании подчеркнули, что список городов вылета не окончательный. Со временем его планируют увеличить.

"Продажи открылись 6 апреля и уже активно идут первые заявки. На данный момент большинство новых заявок – это перебронирование несостоявшихся путевок", – добавили в в Anex Tour.

В компании отметили, что стоимость туров на двоих в отель четыре звезды на неделю стартует от 91,5 тысячи рублей в Бодрум. Цена поездки в Анталью на аналогичных условиях начинается от 102,1 тысячи рублей.