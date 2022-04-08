Ростуризм усилит контроль за ценами на курортах России

Ростуризм перед началом летнего туристического сезона намерен усилить контроль за ценами и качеством услуг на курортах страны. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. При участии Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России и Роспотребнадзора усилится мониторинг цен и случаев недобросовестного поведения субъектов туристической отрасли.

"В части мониторинга цен и недобросовестного поведения на рынке Ростуризм напоминает участникам рынка о том, что нарушители несут административную ответственность в соответствии с законодательством", - добавили в пресс-службе.

В качестве примера упоминается ситуация, когда отель в одностороннем порядке снимает бронь и затем перепродает эти же номера еще дороже. Ранее туроператоры задумались о перевозках россиян на курорты на автобусах. Также Ростуризм сообщил о досрочном завершении этапа продаж туров с кешбэком.