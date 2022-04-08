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2 часа назад

Эксперты рассказали о ценах путевок в Турцию

Даша Краснова

Туроператор ANEX Tour рассчитал цены путевок на курорты Турции для полетной программы, которая стартует с 29 апреля 2022 года и продлится до конца октября. Об этом сообщает АТОР.

Эксперты рассказали о ценах путевок в Турцию
Фото: unsplash.comunsplash.com

Программы будут доступны для рейсов из четырех городов России – Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Екатеринбурга в Анталью, Бодрум и Даламан.

За неделю с питанием "все включено" и вылетом 29 апреля из Москвы у придется заплатить от 102-155 тысяч рублей, в зависимости от категории отеля (четыре или пять звезд) и курорта.

Переносы аннулированных туров в Турцию возможны с доплатой 276 yсловных единиц за человека. Замену рейсов в заявках агент осуществляет самостоятельно, при согласии туриста на доплату.

Однако перенос аннулированных туров с других направлений на Турцию на сегодняшний день невозможен.

До этого мы рассказывали, что стоимость жилья в Турции и Египте выросла в два раза.

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