Власти Кипра смягчают правила въезда в страну

С 18 апреля власти Кипра смягчат правила въезда для иностранных туристов. Об этом сообщает Reuters.

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Известно, что власти страны откажутся от классификации государств по их эпидемиологической ситуации. Кроме этого, туристов, прилетающих в аэропорты Ларнаки и Пафоса, освободят от оформления специального пропуска CyprusFlightPass.

А привитые и переболевшие COVID-19 туристы смогут въезжать на остров без предварительной сдачи ПЦР-теста при наличии подтверждающих документов. Кипр признает российскую вакцину "Спутник V".