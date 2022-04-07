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3 часа назад

Власти Кипра смягчают правила въезда в страну

Мария Иглина

С 18 апреля власти Кипра смягчат правила въезда для иностранных туристов. Об этом сообщает Reuters.

Власти Кипра смягчают правила въезда в страну
Фото: unsplash.comunsplash.com

Известно, что власти страны откажутся от классификации государств по их эпидемиологической ситуации. Кроме этого, туристов, прилетающих в аэропорты Ларнаки и Пафоса, освободят от оформления специального пропуска CyprusFlightPass.

А привитые и переболевшие COVID-19 туристы смогут въезжать на остров без предварительной сдачи ПЦР-теста при наличии подтверждающих документов. Кипр признает российскую вакцину "Спутник V".

Ранее стало известно, что Мальта снимает ограничения на въезд для туристов.

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