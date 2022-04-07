Египет отложил повышение цен в отелях

Власти Египта решили на полгода отложить введение новых минимальных цен в отелях. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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Изначально новые введения должны были вступить в силу с первого мая 2022 года, однако из-за снижения въездного потока от новых правил было решено отказаться. Теперь поднятие цен запланировано на первое ноября 2022 года.

Когда правила вступят в силу, пятизвездочные отели не смогут продавать размещение ниже 50 долларов в сутки в расчете на одного человека, четырехзвездочные – ниже 40 долларов, трехзвездочные – ниже 30 долларов, отели с двумя звездами – ниже 20 долларов, а отели с одной звездой – ниже 10 долларов в сутки на одного человека.

Кроме этого, эксперты в сфере туризма в Египте отметили, что для сохранения операций с российскими туроператорами стране необходимо перейти на расчеты в рублях или иной валюте, а также обеспечить прием карт "Мир".