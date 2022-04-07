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3 часа назад

Правительство продлило программу туристического кешбэка

Мира Маркина

Стало известно, что купить путевку по программе туристического кешбэка можно будет вплоть до 15 апреля, сообщает РИА Новости.

Правительство продлило программу туристического кешбэка
Фото: pixabay.compixabay.com

С соответствующим заявлением сегодня выступил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Госдуме.

«Правительство приняло решение – продлить ее (программу туристического кешбэка – прим. ред.) до 15 апреля. Так что еще не менее полутора миллионов наших туристов смогут приобрести путевку и отдохнуть в любом месте России», – подчеркнул премьер-министр.

В начале апреля в Ростуризме заявили, что в связи с высоким спросом продажи закроются уже в ночь на 9 апреля.

Ранее мы писали о том, сколько человек стали участниками этой программы.

Новости путешествий,Михаил Мишустин,Ростуризм,Госдума,
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