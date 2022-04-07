Правительство продлило программу туристического кешбэка

Стало известно, что купить путевку по программе туристического кешбэка можно будет вплоть до 15 апреля, сообщает РИА Новости.

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С соответствующим заявлением сегодня выступил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Госдуме.

«Правительство приняло решение – продлить ее (программу туристического кешбэка – прим. ред.) до 15 апреля. Так что еще не менее полутора миллионов наших туристов смогут приобрести путевку и отдохнуть в любом месте России», – подчеркнул премьер-министр.

В начале апреля в Ростуризме заявили, что в связи с высоким спросом продажи закроются уже в ночь на 9 апреля.