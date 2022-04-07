Раскрыт бюджетный способ посетить Крым летом

На Крымский полуостров можно приехать не только на самолете и поезде. Поездка на автобусе – бюджетный способ добраться до курортов Крыма в летний период, по мнению экспертов Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Поездка из Москвы в Симферополь в июне обойдется туристам в сумму не менее 2,8 тысяч рублей, что в полтора раза дешевле билета на поезд (цена стартует от стартует от 4,7 тысяч). Путешествие займет около 30 часов.

Поездка из Санкт-Петербурга в Севастополь на поезде выйдет еще дороже – не менее шести тысяч рублей за билет в одну сторону, из Перми – восьми тысяч.

Эксперты АТОР отметили, что стоимость проезда в плацкартных вагонах регулируется Федеральной антимонопольной службой. Она не меняется, каким бы ни был спрос. Политика цен для классов купе и СВ иная, компания-перевозчик использует динамическую систему ценообразования. Следовательно, чем выше спрос и ближе дата отправления, тем скорее растет цена на билеты.