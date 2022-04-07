Названа стоимость поездки в Анталью на майские праздники

Специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали о стоимости путевки на двоих в турецкую Анталью в грядущие майские праздники, сравнив предложения разных фирм.

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Недельный тур на двоих с отправлением 1 мая, размещением в трехзвездочном отеле и питанием по системе «все включено» обойдется клиентам туроператора «Интурист» в сумму 94,7 тысяч рублей. Отдых в отеле категории «четыре звезды» – от 97 тысяч. «Пять звезд» – 108,2 тысячи рублей.

Компания ANEX Tour также предлагает в Анталью, но немного дороже. Так стоимость семидневного тура на двоих в отель категории «четыре звезды» начинается от 102,1 тысячи рублей, в пятизвездочный — от 110,9 тысячи.

У этого туроператора также есть предложения по организации отдыха в Бодруме и Даламане. Цены на это направление более демократичные и стартуют от 91,5 и 145,9 тысячи рублей соответственно.