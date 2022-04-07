Туроператоры предложили запустить экспресс-поезда в Крым

Туроператоры предложили запустить в Крым экспресс-поезда, которые делали бы только несколько остановок в больших городах. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России.

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"Основной и общий минус у перевозки на поезде и автобусе - большая продолжительность - 22-30 часов. И если в автобусной перевозке длительность поездки нивелируется ее сравнительно невысокой стоимостью, то билеты на поезд стоят на уровне или даже дороже, чем авиабилеты. Поэтому, по оценкам туроператоров, Крыму в летнем сезоне нужны экспресс-поезда, то есть составы, которые делали бы только несколько остановок в больших городах", - говорится в сообщении.

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Еще один минус железнодорожной перевозки - маленькая глубина продаж: билеты можно купить максимум за 90 дней до даты поездки. По мнению отрасли, оптимальным было бы увеличить глубину продаж до 180 дней.

В АТОР также рассказали, что туроператоры рассматривают возможность запуска автобусных туров в Крым. Организованная туристическая перевозка на автобусах требует соблюдения некоторых дополнительных правил. Например, с туристами обязательно должен ехать сопровождающий, поэтому такая поездка может быть дороже, чем на обычных регулярных автобусах. По предварительным подсчетам, билет в составе турпакета может обойтись от 4 тыс. до 4,5 тыс. рублей в одну сторону.

По данным ассоциации, спрос на летние поездки в Крым примерно в два раза ниже, чем в такой же период 2021 года. Тем не менее, туристы активно бронируют путевки туда. Этому способствует программа туристического кешбэка, которая на нынешнем этапе захватила даты заездов до конца июня. Абсолютное большинство продаж туров в Крым на лето приходится только на наземное обслуживание - туристы сами выбирают, как доехать до места отдыха.