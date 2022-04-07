Египетский авиаперевозчик возобновит полеты из России

Первые вылеты состоятся уже 9 апреля на воздушных судах Boeing 737-800. Время в пути в среднем составит пять с половиной часов. Ежедневно в 16.55 (по московскому времени) из Домодедово будут отправляться самолеты в Каир. Вернуться в российскую столицу так же можно будет без проблем. Каждый день в 9.30 утра (по местному времени) будут организованы вылеты из Каира в Москву.