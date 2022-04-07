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2 часа назад

Египетский авиаперевозчик возобновит полеты из России

Мира Маркина

Египетский национальный авиаперевозчик Egypt Air стал продавать билеты на прямые рейсы по маршруту Москва – Каир, сообщает АТОР (Ассоциация туроператоров России).

Египетский авиаперевозчик возобновит полеты из России
Фото: Richard Vandervord/wikimedia.orgRichard Vandervord/wikimedia.org

Первые вылеты состоятся уже 9 апреля на воздушных судах Boeing 737-800. Время в пути в среднем составит пять с половиной часов. Ежедневно в 16.55 (по московскому времени) из Домодедово будут отправляться самолеты в Каир. Вернуться в российскую столицу так же можно будет без проблем. Каждый день в 9.30 утра (по местному времени) будут организованы вылеты из Каира в Москву.

Цена на билет в одну сторону стартует от 36,9 тысяч рублей, в обе – от 65. Согласно тарифу, в эту стоимость включены провоз багажа (до 23 кг) и ручной клади.

Ранее мы рассказывали о том, в какую сумму обойдутся билеты на самолет в Израиль.

Boeing,Ассоциация туроператоров России,
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