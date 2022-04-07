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4 часа назад

Греция упростила правила въезда для туристов перед Пасхальными праздниками

TURIZM.RU

Ранее при въезде в Грецию туристам необходимо было предоставить сертификат с датой последней прививки не более 7 месяцев назад. В противном случае требовался третий, бустерный укол. Если «бустера» не было, они считались непривитыми.

Греция упростила правила въезда для туристов
Фото: TURIZM.RUTURIZM.RU

Теперь же Греция продлила срок действия документов с семи до девяти месяцев, то есть сертификат о вакцинации действует на два месяца дольше.

Министр здравоохранения страны Танос Плеврис заявил телеканалу Skai TV:

«Срок действия сертификатов после второй дозы вакцины истечет через девять месяцев, а не через семь, как было раньше».

Это изменение стало хорошей новостью для всех вакцинированных, которые не успели поставить «бустерную» прививку, но хотели бы поехать в Грецию на Пасхальные каникулы. В этом году самый важный религиозный праздник в Греции отмечается 24 апреля.

Ранее Канарские острова, к которым относятся Тенерифе, Лансароте и Гран-Канария, отказались от всех медицинских и контролирующих мероприятий, связанных с COVID-19. TURIZM.RU

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