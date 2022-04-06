Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+15° в 
USD 82.60EUR 90.60
Войти в почту
1 час назад

Туроператоры назвали минимальную стоимость поездки во Францию

Мира Маркина

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала радиостанции «Говорит Москва», сколько сейчас составляет минимальная стоимость тура во Францию. По словам эксперта, цена путешествия на пять-семь дней начинается от 1,5 тысячи евро (138 тысяч рублей).

Названа минимальная стоимость поездки во Францию
Фото: unsplash.comunsplash.com

Глава АТОР объясняет, что покупка одних только авиабилетов обойдется в цену от 76 до 115 тысяч рублей на человека. Это самый дорогой пункт поездки: именно за счет дороговизны билетов стоимость тура так «взлетела».

Воздушное сообщение между странами по-прежнему закрыто. Долететь до Франции сейчас получится только с пересадками в других странах.

«Ни о каком внятном спросе говорить не приходится, потому что небо закрыто, и российские авиакомпании туда летать не могут. Симметричные меры приняты в отношении французских авиакомпаний. Добраться до Франции можно только стыкованными рейсами через Стамбул или Дубай», — отметила Ломидзе.

Эксперт допустила, что некоторые туристы, несмотря на дороговизну, заинтересуются поездками. Глава АТОР отмечает, что открытия Франции «граждане ждали с нетерпением».

Ранее россиянам назвали стоимость билетов в Израиль после возобновления полетов.

Новости путешествий,Майя Ломидзе,Ассоциация туроператоров России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители