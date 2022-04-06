Названа минимальная стоимость поездки во Францию

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала радиостанции «Говорит Москва», сколько сейчас составляет минимальная стоимость тура во Францию. По словам эксперта, цена путешествия на пять-семь дней начинается от 1,5 тысячи евро (138 тысяч рублей).

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Глава АТОР объясняет, что покупка одних только авиабилетов обойдется в цену от 76 до 115 тысяч рублей на человека. Это самый дорогой пункт поездки: именно за счет дороговизны билетов стоимость тура так «взлетела».

Воздушное сообщение между странами по-прежнему закрыто. Долететь до Франции сейчас получится только с пересадками в других странах.

«Ни о каком внятном спросе говорить не приходится, потому что небо закрыто, и российские авиакомпании туда летать не могут. Симметричные меры приняты в отношении французских авиакомпаний. Добраться до Франции можно только стыкованными рейсами через Стамбул или Дубай», — отметила Ломидзе.

Эксперт допустила, что некоторые туристы, несмотря на дороговизну, заинтересуются поездками. Глава АТОР отмечает, что открытия Франции «граждане ждали с нетерпением».