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2 часа назад

На востоке Крыма открылись два природных заповедника

Мира Маркина

На востоке Крыма для посещения туристов открылись два природных заповедника: Казантипский и Опукский. Заповедники были на трехмесячных рекреационных «каникулах». В это время территория восстанавливалась перед новым туристическим сезоном. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на Минтуризм республики.

На востоке Крыма открылись два природных заповедника
Фото: commons.wikimedia.orgcommons.wikimedia.org

Посетить заповедник можно в составе группы или самостоятельно. Билет стоит 150 рублей, с экскурсоводом — 250 рублей с человека. В Казантипском заповеднике путешественники смогут прогуляться по маршруту «Берег каменных крокодилов» и «Казантип Античный». В Опукском — по маршруту «Приозерный».

Казантипский природный заповедник расположен на крайнем севере Керченского полуострова на мысе Казантип. Включает в себя территорию мыса и прибережно-аквальный комплекс.

Опукский природный заповедник расположен на юге Керченского полуострова. На территории заповедника сохранились руины древнего греческого города Киммерик.

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