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1 час назад

Названа дата запуска прямых рейсов из Сочи в Каир

Мира Маркина

С 7 апреля по 31 мая авиакомпания "Россия" будет выполнять прямые рейсы из международного аэропорта Сочи в столицу Египта Каир. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГК "Аэродинамика".

Названа дата запуска прямых рейсов из Сочи в Каир
Фото: UnsplashUnsplash

"Это новое направление для аэропорта. Ранее в истории сочинской воздушной гавани такой маршрут не обслуживался", — говорится в сообщении.

Рейсы будут выполняться на ежедневной основе. Время в пути составит около трех часов. Лайнеры, которые будут летать по маршруту Сочи-Каир вмещают 87 пассажиров.

Ранее россиянам назвали стоимость билетов в Израиль после возобновления авиасообщения с 9 апреля.

Новости путешествий,Авиакомпания Россия,
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