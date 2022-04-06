Названа дата запуска прямых рейсов из Сочи в Каир

С 7 апреля по 31 мая авиакомпания "Россия" будет выполнять прямые рейсы из международного аэропорта Сочи в столицу Египта Каир. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГК "Аэродинамика".
"Это новое направление для аэропорта. Ранее в истории сочинской воздушной гавани такой маршрут не обслуживался", — говорится в сообщении.
Рейсы будут выполняться на ежедневной основе. Время в пути составит около трех часов. Лайнеры, которые будут летать по маршруту Сочи-Каир вмещают 87 пассажиров.