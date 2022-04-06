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1 час назад

Режим ограничения полетов на юг России продлили

Мира Маркина

В Росавиации заявили о продлении режима временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России до 13 апреля. Об этом сообщает ТАСС.

Режим ограничения полетов на юг России продлили
Фото: UnsplashUnsplash

"Режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России продлен. До 13 апреля 2022 года 03:00 мск продлен режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов", - говорится в заявлении ведомства.

Ограничения коснутся Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Российским авиакомпаниям в Росавиации рекомендовали перевозить пассажиров, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Ранее «Аэрофлот» объявил о масштабной распродаже авиабилетов.

Новости путешествий,Аэрофлот,Росавиация,
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