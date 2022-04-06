Режим ограничения полетов на юг России продлили

В Росавиации заявили о продлении режима временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России до 13 апреля. Об этом сообщает ТАСС.
"Режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России продлен. До 13 апреля 2022 года 03:00 мск продлен режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов", - говорится в заявлении ведомства.
Ограничения коснутся Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Российским авиакомпаниям в Росавиации рекомендовали перевозить пассажиров, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.