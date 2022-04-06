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2 часа назад

Стюардесса назвала способ чувствовать себя в отеле как дома

Мира Маркина

Стюардесса рассказала, что помогает ей чувствовать себя как дома в отелях. Об этом пишет The Sun.

Стюардесса назвала способ чувствовать себя в отеле как дома
Фото: UnsplashUnsplash

По словам бортпроводницы, обычно люди берут с собой в поездку предметы первой необходимости. Например, зубную щетку, сменную одежду, белье. Девушки часто берут тени для век, аксессуары, помаду и другую косметику. Сама же стюардесса всегда кладет в чемодан портативную мини-печку, что кажется ей более полезным:

"Это позволяет мне есть горячую еду, где бы я не находилась".

Она порекомендовала приобретать мини-печь с вилкой для розетки, а не с прикуривателем для автомобиля.

Еще один предмет, который всегда берет с собой стюардесса в поездки — ручной блендер.

"С его помощью я могу есть фрукты и овощи на ходу", — рассказала девушка.

Видео стюардессы набрало более 14 тысяч просмотров в соцсетях. Некоторые пользователи написали в комментариях, что тоже возят с собой мини-печь и блендер.

Ранее стюардесса рассказала, что лучше не надевать в самолет.

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