Туристов предупредили о появлении опасных существ в Турции

Декан факультета рыболовства в университете Акдениз профессор Джале Корун предположила, что популяция медуз, которая наблюдается на пляжах Антальи, может сократиться через несколько месяцев. Об этом сообщает Medyatava.
По словам эксперта, медузы случайно достигли берегов залива Антальи, поскольку они были отрезаны от общей группы ветром. Известно, что часть существ съедается черепахами кареттами, другая — погибает, если их выбрасывает на пляж или скалы.
"Этот процесс завершается в середине июня. Обычно в течение сезона очень сложно найти медуз в наших морях. Гражданам нечего бояться",
— заявила Корун. Она также предупредила, что морских обитателей не стоит трогать или брать на руки, поскольку даже мертвые медузы способны оставить ожоги.