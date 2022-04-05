Туристов предупредили о появлении опасных существ в Турции

Декан факультета рыболовства в университете Акдениз профессор Джале Корун предположила, что популяция медуз, которая наблюдается на пляжах Антальи, может сократиться через несколько месяцев. Об этом сообщает Medyatava.

Фото: unsplash.com unsplash.com

По словам эксперта, медузы случайно достигли берегов залива Антальи, поскольку они были отрезаны от общей группы ветром. Известно, что часть существ съедается черепахами кареттами, другая — погибает, если их выбрасывает на пляж или скалы.

"Этот процесс завершается в середине июня. Обычно в течение сезона очень сложно найти медуз в наших морях. Гражданам нечего бояться",