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49 минут назад

Туристов предупредили о появлении опасных существ в Турции

Мария Иглина

Декан факультета рыболовства в университете Акдениз профессор Джале Корун предположила, что популяция медуз, которая наблюдается на пляжах Антальи, может сократиться через несколько месяцев. Об этом сообщает Medyatava.

Туристов предупредили о появлении опасных существ в Турции
Фото: unsplash.comunsplash.com

По словам эксперта, медузы случайно достигли берегов залива Антальи, поскольку они были отрезаны от общей группы ветром. Известно, что часть существ съедается черепахами кареттами, другая — погибает, если их выбрасывает на пляж или скалы.

"Этот процесс завершается в середине июня. Обычно в течение сезона очень сложно найти медуз в наших морях. Гражданам нечего бояться",

— заявила Корун. Она также предупредила, что морских обитателей не стоит трогать или брать на руки, поскольку даже мертвые медузы способны оставить ожоги.

Ранее россиянка назвала превосходства Турции над "нашим югом".

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