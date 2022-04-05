«Мужики обнаглели»: россияне спорят о том, кто платит за совместный отдых

На популярном форуме в соцсетях россияне спорят о том, кто должен платить за совместный отпуск, билеты, проживание и ужины в ресторанах. "Рамблер" разбирался, как разделились мнения российских туристов на это счет.

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Часть девушек не поняла даже само предложение о возможном разделении трат на отпуск со своими возлюбленными или мужьями.

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"Если отдыхаешь одна, платишь сама. Если с мужчиной, платит мужчина. Не у всех так было что ли? У нас мамины деньги были мамины, а папины - на семью.";

"Мужчина без денег - это подруга. Тогда лучше и ехать тусить с подружкой...";

"Мужики обнаглели. Отдых должен оплачивать исключительно мужчина. И никаких но!"

"На стадии "встречаний" путешествия напополам? Фу... Мой мужчина оплачивает все сам. Что с чувством достоинства у девушек, у которых иначе...".

Кто-то считает, что "на путевку можно и сложиться, но за развлечения и еду на отдыхе, конечно, платит мужчина".

"Разделить расходы на билеты и проживание еще можно. Но в отпуске в кафе все же платит пусть мужчина, он же не с другом отдыхает.

Некоторые россиянки рассказали, что оплачивают путешествия совместно на равных условиях:

"Мы зарабатываем оба. Глобальные путешествия планируем вместе, исходя из бюджета обоих";

"У нас в семье общие деньги. Захотели в отпуск - оплатили из общего кошелька. Не понимаю эти "твое-мое"?";

"Билеты/отели/экскурсии оплачиваем поровну. А в ресторанах иногда он платит, иногда я. Вообще не считаю, кто сколько кто потратил...";

"С мужем 20 лет вместе. Оплачиваем все пополам, но иногда позволяю заплатить за нас в ресторане, чтобы почувствовал себя сильнее";

"Все пополам. Билеты, жилье, еда. Замечаю, что мой экономит даже если в кафе заказывает что-то".

У кого-то бюджет на путешествия распределяется поровну, но такой вариант на самом деле не устраивает:

"У нас с мужем все 50/50. Меня это напрягает, но по-другому он не согласен".

При этом некоторые девушки берут расходы на себя:

"Я зарабатываю намного больше, поэтому и плачу. Один раз платил муж, когда смог накопить. Мне легче платить, потому что я эту трату не чувствую так резко...";

"Зависит от того, кто сколько зарабатывает. Раньше я целиком оплачивала отпуск, теперь из-за моей работы, платить будет муж...";

"У нас разный бюджет. Но трачу всегда больше я...".

Среди мужчин мнения также разделились:

"Всегда плачу за женщину сам. И в своем окружении никогда не позволял, чтобы девушки платили за какой-нибудь стол. Для этого есть мужчины...";

"Почему, если мы оба зарабатываем, платить должен только я? Что за странная логика. Если она в декрете и не работает, то конечно я оплачу, в остальном - это странно".