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37 минут назад

Названа стоимость отдыха в Сочи на майские праздники

Мария Иглина

Россиянам назвали оптимальную стоимость отдыха в самых популярных отелях и санаториях Сочи майских праздниках. Об этом сообщает портал TourDom.

С 30 апреля по седьмое мая самое бюджетное размещение предлагает трехзвездочный отель "Бархатные сезоны", который находится в Имеретинской низменности рядом с Олимпийским парком. Известно, что двухместное размещение без питания обойдется в 17,5 тысячи рублей на двоих.

В четырехзвездочном санатории "Мыс Видный" недельное размещение обойдется в 71 тысячу рублей на двоих. В стоимость входит питание по системе "полный пансион". А если бронировать номер на срок более 12 дней, то в стоимость будет также включена оздоровительная программа на выбор.

Недельный отдых в четырехзвездочной гостинице Bridge Resort с завтраками — от 95,5 тысячи рублей, а в четырехзвездочном отеле-замке "Богатырь" стоимость двухместных номеров начинается от 164,8 тысячи рублей на двоих (в стоимость включено питание по системе "полупансион", бесплатное посещение «Сочи Парка» по количеству дней проживания и пользование подогреваемым бассейном).

А размещение в гостинице категории "пять звезд" Hyatt Regency будет стоить минимум 189,7 тысячи рублей, в Swissôtel Resort Сочи Камелия — 366 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что стоимость жилья в Турции и Египте выросла в два раза.

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