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1 час назад

Россияне скупили половину мест в отелях Краснодарского края на лето

Мира Маркина

Россияне раскупили половину всех мест в отелях и апартаментах на Черноморском побережье. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Россияне скупили половину мест в отелях Краснодарского края на лето
Фото: PixabayPixabay

На данный момент забронировано и выкуплено более 50 процентов номерного фонда на Черноморском побережье на летний период, на Азовском — около 30 процентов.

«Наша главная задача — чтобы туристы не чувствовали разницы между отдыхом за границей и на наших курортах. Все, кто побывал у нас, должны захотеть вернуться», — написал глава региона.

Он добавил, что с 1 мая и до конца сезона на курортах будет функционировать штаб по обеспечению комфорта и безопасности отдыха. Также в Краснодарском крае работают над развитием системы «все включено».

Ранее россиянка назвала превосходства Турции над «нашим югом».

Новости путешествий,Вениамин Кондратьев,
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