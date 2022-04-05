Россияне скупили половину мест в отелях Краснодарского края на лето

Россияне раскупили половину всех мест в отелях и апартаментах на Черноморском побережье. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

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На данный момент забронировано и выкуплено более 50 процентов номерного фонда на Черноморском побережье на летний период, на Азовском — около 30 процентов.

«Наша главная задача — чтобы туристы не чувствовали разницы между отдыхом за границей и на наших курортах. Все, кто побывал у нас, должны захотеть вернуться», — написал глава региона.