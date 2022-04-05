Россиянка назвала превосходства Турции над «нашим югом»

Российская туристка побывала на турецком курорте Сиде и сравнила его с югом РФ. Об этом пишет портал "Тонкости туризма".

Путешественница купила путевку в Турцию за 138 тысяч рублей на восемь дней по совету туроператора. По ее мнению, Сиде "не идет ни в какое сравнение с нашим югом" и гораздо лучше российских южных курортов. Девушка отметила плюсы отеля, который "идеально подходил под запросы". Там был зоопарк, вежливый персонал, вкусное вино и различные спа-программы.