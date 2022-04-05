Россиянка назвала превосходства Турции над «нашим югом»

Российская туристка побывала на турецком курорте Сиде и сравнила его с югом РФ. Об этом пишет портал "Тонкости туризма".
Путешественница купила путевку в Турцию за 138 тысяч рублей на восемь дней по совету туроператора. По ее мнению, Сиде "не идет ни в какое сравнение с нашим югом" и гораздо лучше российских южных курортов. Девушка отметила плюсы отеля, который "идеально подходил под запросы". Там был зоопарк, вежливый персонал, вкусное вино и различные спа-программы.
"Это все то, по чему истосковались мы за эти годы и особенно напряженные последние месяцы зимы", — написала туристка.
Ранее стало известно, что стоимость жилья в Турции и Египте выросла в два раза по сравнению с осенью 2021 года.