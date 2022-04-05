Ростуризм озаботился отдыхом россиян в Турции

Глава Ростуризма Зарина Догузова провела переговоры с министром культуры и туризма Турецкой Республики Мехметом Нури Эрсоем. Об этом глава ведомства рассказала в своем официальном телеграм-канале.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

По ее словам, одной из главных тем разговора стал предстоящий туристический сезон в Турции. Сейчас турведомства стран совместно работают над тем, чтобы у российских путешественников были максимальные возможности для отдыха на турецких курортах.

В частности, один из главных приоритетов – организация чартерных и регулярных рейсов между городами России и Турции.

«Обсудили с коллегой текущую ситуацию. Работаем над тем, чтобы создать условия для проведения предстоящего туристического сезона и в течение апреля, к майским праздникам, постепенно восстановить полетные программы»,

– пояснила Зарина Догузова.