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25 минут назад

Ростуризм озаботился отдыхом россиян в Турции

TourDom

Глава Ростуризма Зарина Догузова провела переговоры с министром культуры и туризма Турецкой Республики Мехметом Нури Эрсоем. Об этом глава ведомства рассказала в своем официальном телеграм-канале.

Ростуризм озаботился отдыхом россиян в Турции
Фото: tourdom.rutourdom.ru

По ее словам, одной из главных тем разговора стал предстоящий туристический сезон в Турции. Сейчас турведомства стран совместно работают над тем, чтобы у российских путешественников были максимальные возможности для отдыха на турецких курортах.

В частности, один из главных приоритетов – организация чартерных и регулярных рейсов между городами России и Турции.

«Обсудили с коллегой текущую ситуацию. Работаем над тем, чтобы создать условия для проведения предстоящего туристического сезона и в течение апреля, к майским праздникам, постепенно восстановить полетные программы»,

– пояснила Зарина Догузова.

Отметим, что накануне сразу два туроператора объявили о запуске чартерных программ из Москвы в Анталью. Так, Библио-Глобус полетит с 9 апреля на Red Wings, а «Пегас Туристик» с 15-го из Шереметьево и 28-го из Домодедово на Pegas Fly. В обоих случаях авиакомпании используют самолеты Boeing 777-200, которые не попадают под санкции.

Зарина Догузова,Аэропорт Шереметьево,Red Wings,Ростуризм,
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