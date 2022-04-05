Ростуризм озаботился отдыхом россиян в Турции

Глава Ростуризма Зарина Догузова провела переговоры с министром культуры и туризма Турецкой Республики Мехметом Нури Эрсоем. Об этом глава ведомства рассказала в своем официальном телеграм-канале.
По ее словам, одной из главных тем разговора стал предстоящий туристический сезон в Турции. Сейчас турведомства стран совместно работают над тем, чтобы у российских путешественников были максимальные возможности для отдыха на турецких курортах.
В частности, один из главных приоритетов – организация чартерных и регулярных рейсов между городами России и Турции.
«Обсудили с коллегой текущую ситуацию. Работаем над тем, чтобы создать условия для проведения предстоящего туристического сезона и в течение апреля, к майским праздникам, постепенно восстановить полетные программы»,
– пояснила Зарина Догузова.
Отметим, что накануне сразу два туроператора объявили о запуске чартерных программ из Москвы в Анталью. Так, Библио-Глобус полетит с 9 апреля на Red Wings, а «Пегас Туристик» с 15-го из Шереметьево и 28-го из Домодедово на Pegas Fly. В обоих случаях авиакомпании используют самолеты Boeing 777-200, которые не попадают под санкции.