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1 час назад

Стоимость жилья в Турции и Египте выросла в два раза

Мира Маркина

Стоимость проживания в отелях на популярных курортах Турции и Египта выросла в два раза по сравнению с осенью 2021 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Стоимость жилья в Турции и Египте выросла в два раза
Фото: PixabayPixabay

По словам представителей туристической отрасли, стоимость туров выросла на 35,8 процента и 34,7 процента. Так, например, цена на поездку в Турцию начинается от 110 тысяч рублей против 50–60 тысяч рублей в прошлом году.

Стоимость туров начали оглашать после того, как туроператоры стали объявлять о возобновлении полетных программ за границу. основным фактором, влияющим на повышение цен на путевки, стала дороговизна рейсов.

Ранее была озвучена стоимость билетов на Черноморское побережье в июне.

Новости путешествий,Коммерсант,
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