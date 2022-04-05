Стоимость жилья в Турции и Египте выросла в два раза

Стоимость проживания в отелях на популярных курортах Турции и Египта выросла в два раза по сравнению с осенью 2021 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

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По словам представителей туристической отрасли, стоимость туров выросла на 35,8 процента и 34,7 процента. Так, например, цена на поездку в Турцию начинается от 110 тысяч рублей против 50–60 тысяч рублей в прошлом году.

Стоимость туров начали оглашать после того, как туроператоры стали объявлять о возобновлении полетных программ за границу. основным фактором, влияющим на повышение цен на путевки, стала дороговизна рейсов.