Названы популярные маршруты для поездок у россиян на майские

Самыми востребованными направлениями для поездок россиян в период с 30 апреля по 15 мая будут Москва и Сочи. Об этом свидетельствуют данные сервиса OneTwoTrip.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По его данным, около 60 процентов пользователей интересовались перелетами по России в указанный период.

Так, в Москву и Сочи планируют отправиться 15 процентов туристов. Поездками в Санкт-Петербург интересовались 12 процентов пользователей. Также россияне рассматривали рейсы в Калининград, в Уфу и Екатеринбург.

Среди зарубежных стран самыми популярными оказались Турция, Узбекистан и Армения. Туда собираются отправиться 23, 9 и 8 процентов пользователей соответственно, передает РИА Новости.