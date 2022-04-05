Россиянка назвала лучшие места для прогулки по Анталье

Россиянка, которая часто путешествует, перечислила самые лучшие достопримечательности Антальи для первой прогулки по городу. Об этом она рассказала в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Так, первым в списке автора оказался старый город Антальи. Среди главных мест для туриста она назвала площадь Республики, минарет Йивли, часовую башню, ворота Адриана, старый порт, башню Хыдырлык и минарет Кесик.

«Также в Старом городе Калеичи вас ждут десятки старинных домиков с уютными черепичными крышами и узкими улочками, яркие базары и сувенирные лавки, шумные рестораны и тихие кофейни»,

— добавила блогерша.

Также она порекомендовала сесть на ретро-трамвай, идущий из исторического центра в сторону пляжа и парка Коньяалты. Местный пляж, вдоль которого тянется длинный променад, отмечен наградой Голубой флаг. Кроме того, поблизости расположены лучшие рыбные рестораны Антальи и канатная дорога с фуникулером. В качестве еще одного обязательного пункта она назвала водопады Нижний Дюден и Куршунлу.

«Обойдите все смотровые площадки, поиграйте с мороженщиком, выпейте стаканчик свежевыжатого апельсинового сока, отдохните на лавочке в тени деревьев, познакомьтесь с местными котиками. Уверена, вы влюбитесь в Анталию!»

— резюмировала россиянка.