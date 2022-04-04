Россияне массово захотели отдохнуть в одном городе

На предстоящие майские праздники средняя загрузка отелей в Казани составляет 60-90 процентов. Об этом заявила директор комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова, передает "Интерфакс".

Фото: unsplash.com unsplash.com

По словам Санниковой, с 15 марта спрос на это направление значительно увеличился. Некоторые объекты размещения уже заполнены на 100 процентов.

Эксперт также отметила, что Казань становится одним из самых популярных направлений для чартерных программ из Москвы, поскольку такие поездки в два раза дешевле самостоятельных.