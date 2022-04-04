Албания разрешит безвизовый въезд россиянам до 90 дней

Власти Албании объявили о сезонной отмене туристических виз для россиян с первого мая по 30 сентября 2022 года. Сообщение появилось на сайте посольства республики.
Сообщается, что с первого мая российские туристы смогут въехать в Албанию без оформления визы на срок до 90 дней. Отмечается, что выезд из страны на данных условиях должен быть осуществлен по 30 сентября включительно.
"Если иностранный гражданин намерен пребывать на территории Республики Албания более 90 дней, ему необходимо получить албанскую визу типа D, соответствующего подтипа в зависимости от целей пребывания в Республике Албания",
— говорится в сообщении.