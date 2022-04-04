Албания разрешит безвизовый въезд россиянам до 90 дней

Власти Албании объявили о сезонной отмене туристических виз для россиян с первого мая по 30 сентября 2022 года. Сообщение появилось на сайте посольства республики.

Сообщается, что с первого мая российские туристы смогут въехать в Албанию без оформления визы на срок до 90 дней. Отмечается, что выезд из страны на данных условиях должен быть осуществлен по 30 сентября включительно.