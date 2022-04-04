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52 минуты назад

Россияне решили заранее не покупать авиабилеты на лето

Мария Иглина

Российские путешественники решили не спешить с ранней покупкой авиабилетов на летний сезон. Об этом стало известно из исследования сервиса поездок и путешествий "Туту.ру", которое поступило в редакцию "Ленты.ру".

Россияне решили заранее не покупать авиабилеты на лето
Фото: unsplash.comunsplash.com

Как предполагают специалисты, это происходит из-за продления ограничения на авиасообщение с южными аэропортами страны, которые также являются самыми популярными направлениями на майские праздники и лето.

Среди тех, кто купил билеты в период с 21 марта по третье апреля, всего 7,5 процента запланировали поездку на май — такая же доля пришлась и на все три летних месяца. Больше всего авиабилетов было куплено в Сочи, Москву и Санкт-Петербург. Кроме этого, в список популярных направлений вошли Минеральные Воды, Калининград, Красноярск, Махачкала, Новосибирск, Тюмень и Иркутск.

Ранее был раскрыт способ сэкономить на отдыхе в Крыму.

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