Россияне решили заранее не покупать авиабилеты на лето

Российские путешественники решили не спешить с ранней покупкой авиабилетов на летний сезон. Об этом стало известно из исследования сервиса поездок и путешествий "Туту.ру", которое поступило в редакцию "Ленты.ру".

Как предполагают специалисты, это происходит из-за продления ограничения на авиасообщение с южными аэропортами страны, которые также являются самыми популярными направлениями на майские праздники и лето.

Среди тех, кто купил билеты в период с 21 марта по третье апреля, всего 7,5 процента запланировали поездку на май — такая же доля пришлась и на все три летних месяца. Больше всего авиабилетов было куплено в Сочи, Москву и Санкт-Петербург. Кроме этого, в список популярных направлений вошли Минеральные Воды, Калининград, Красноярск, Махачкала, Новосибирск, Тюмень и Иркутск.