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3 часа назад

Озвучена стоимость билетов на Черноморское побережье в июне

Мира Маркина

Специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) проанализировали предложения рынка и раскрыли стоимость билетов на Черноморское побережье в начале отпускного сезона.

Озвучена стоимость билетов на Черноморское побережье в июне
Фото: Управа района Восточное Измайлово/wikimedia.orgУправа района Восточное Измайлово/wikimedia.org

В июне стоимость билетов на поезд из Москвы в Симферополь начинается от 14 тысяч рублей. Поездка в Сочи также из столицы обойдется в 7,4 тысячи рублей в плацкартном и 11,6 — в купейном вагоне. Стоимость проезда на поезде в Анапу начинается от семи тысяч рублей (плацкарт). Билет в купейный вагон выйдет немного дороже – почти 10 тысяч.

Цены указаны за поездку «в один конец».

По маршруту Санкт-Петербург – Сочи стоимость билетов начинается от 9,8 тысяч рублей. В Симферополь – от 9,7.

Из уральской столицы (Екатеринбурга) также можно добраться до южных российских курортов на поезде, но несколько дороже — цена билетов в Сочи начинается от 11,1 тысяч рублей, в Симферополь — от 11,9 тысяч.

Ранее мы рассказывали о том, как эксперты рекомендуют экономить в поездке на Крымский полуостров.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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