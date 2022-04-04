Озвучена стоимость билетов на Черноморское побережье в июне

Специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) проанализировали предложения рынка и раскрыли стоимость билетов на Черноморское побережье в начале отпускного сезона.

Фото: Управа района Восточное Измайлово/wikimedia.org Управа района Восточное Измайлово/wikimedia.org

В июне стоимость билетов на поезд из Москвы в Симферополь начинается от 14 тысяч рублей. Поездка в Сочи также из столицы обойдется в 7,4 тысячи рублей в плацкартном и 11,6 — в купейном вагоне. Стоимость проезда на поезде в Анапу начинается от семи тысяч рублей (плацкарт). Билет в купейный вагон выйдет немного дороже – почти 10 тысяч.

Цены указаны за поездку «в один конец».

По маршруту Санкт-Петербург – Сочи стоимость билетов начинается от 9,8 тысяч рублей. В Симферополь – от 9,7.

Из уральской столицы (Екатеринбурга) также можно добраться до южных российских курортов на поезде, но несколько дороже — цена билетов в Сочи начинается от 11,1 тысяч рублей, в Симферополь — от 11,9 тысяч.