Инцидент произошел 3 апреля в 11.53. Во время посадки на высоте выравнивания капитан доложил о возможных неприятностях. Информация об этом – в Telegram-канале Aviaincident.

В 11.54 воздушному судну удалось благополучно приземлиться. Отметим, что сегодня этот рейс также вылетел из Волгограда во Внуково в 10.14. О происшествиях во время полета не сообщается.