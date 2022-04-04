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49 минут назад

Самолет из Волгограда задел стаю птиц при посадке в Москве

Волгоградская правдаиещё 1

Накануне капитан воздушного судна предупредил сотрудников аэропорта Внуково о возможном попадании в стаю птиц. Самолет вылетел рейсом PBD234 из Гумрака.

Летевший из Волгограда самолет &quot;Победы&quot; попал в стаю птиц при посадке в Москве
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Инцидент произошел 3 апреля в 11.53. Во время посадки на высоте выравнивания капитан доложил о возможных неприятностях. Информация об этом – в Telegram-канале Aviaincident.

В 11.54 воздушному судну удалось благополучно приземлиться. Отметим, что сегодня этот рейс также вылетел из Волгограда во Внуково в 10.14. О происшествиях во время полета не сообщается.

Новости путешествий,Международный аэропорт Внуково,
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