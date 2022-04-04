Раскрыт способ сэкономить на отдыхе в Крыму

Крымский полуостров остается одним из популярных направлений для летних путешествий. Эксперт в области туризма Людмила Бабий рассказала в эфире радио «Спутник в Крыму», как можно сэкономить, отправляясь в Крым.
Из-за повышенного спроса цены на аренду жилья вблизи Черного моря в этом году могут повыситься. Эксперт рекомендовала при выборе отеля или квартиры также рассматривать варианты вдали от моря.
«Многие в этом году будут смотреть не только на санатории и отели в первой-второй линии от моря, но на жилье, которое находится в нескольких километрах. Потому что многие приедут на своих авто, и это будет дешевле, а приехать к морю через десять минут не проблема», — объяснила рекомендацию Людмила Бабий.
Ранее мы рассказывали о том, сколько, по оценкам эксперта, будет стоить отдых в Крыму этим летом.