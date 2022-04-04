Раскрыт способ сэкономить на отдыхе в Крыму

«Многие в этом году будут смотреть не только на санатории и отели в первой-второй линии от моря, но на жилье, которое находится в нескольких километрах. Потому что многие приедут на своих авто, и это будет дешевле, а приехать к морю через десять минут не проблема», — объяснила рекомендацию Людмила Бабий.