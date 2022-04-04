Эксперты назвали страны для отдыха россиян в 2022 году

Введенные против России снакции нарушили планы многих жителей на отдых. Они приобрели путевки за границу, но теперь не смогут туда выехать.

Фото: runews24.ru runews24.ru

В частности, российские авиапереврзчики сократили международные рейсы из-за того, что многие самолёты они арендуют у иностранных лизингодателей, а потому их могут задержать за границей из-за отзыва лицензии по требованию владельцев. Напомним, что 22 марта за рубежом арестовали около 80 российских самолётов.

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Международные перелёты осложняются и тем, что ряд европейских стран и стран Запада закрыли воздушное пространство для российских самолётов.

В данный момент закрыто авиасообщение и с южными городами России, включая Анапу, Геленджик, Краснодар, Ростов-на-Дону, Симферополь и т.п.

Как пишет «Секрет фирмы», бронирование туров на лето идёт не так активно. Наибольшим спросом сейчас пользуются туры, куда есть прямые авиарейсы. Это Турция, ОАЭ, Армения, Узбекистан, Египет, Шри-Ланка, Катар, Бахрейн, сообщают в пресс-службе «Интуриста». Также можно забронировать полеты на стыковочных рейсах в Таиланд и Вьетнам, а также Мальдивы.

По данным Anex Tour, стоимость туров ежегодно увеличивается в среднем на 10%. Цены на полеты за рубеж напрямую зависят от курса доллара, а потому подорожания не избежать.

Также россияне могут полететь и в Европу, но с пересадками. Для этого сначала нужно добраться до Стамбула, Белграда или Дубая, а затем дальше. Но при самостоятельной покупке билетов и отмене рейса пассажиру придётся покупать обретать новые авиабилеты. При приобретении путевуки у туроператора возвратом на родину туристов занимается он.

Однако из популярных мест отдыха сейчас Абхазия. Туда не нужны справки, визы и прочие документы, кроме российского паспорта, удостоверяющего личность, и свидетельства о рождении детей. Но прямых рейсов до Абхазии нет. Из Москвы в Сухум регулярно ходит поезд с Казанского вокзала. Добраться до Абхазии можно на автобусе от автовокзала Сочи.

Также популярна среди российских туристов Турция, хотя туроператоры приостановили продажу туров в эту страну. Купить бидеты на самолёт или забронировать тур на май и летние месяцы можно на сайтах самостоятельно.

Можно отправиться и в Египет, хотя продажу туров туда туроператоры тоже приостановили. Сейчас для туристов к бронированию доступны туры на май и летние месяцы.